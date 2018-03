Roma, squadra subito in campo: personalizzato per Defrel-Karsdorp

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è tempo per godersi il 3-0 sul Torino: la Roma è subito scesa in campo questa mattina per iniziare la preparazione in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro i granata, mentre hanno effettuato individuale Defrel, Luca Pellegrini e Karsdorp. Il resto del gruppo invece, dopo l'avvio in palestra, ha svolto attivazione muscolare sul campo, esercitandosi poi sulla rapidità con una serie di allunghi. A seguire Eusebio Di Francesco ha diretto un'esercitazione tattica, concludendo l'allenamento con una partita a campo ridotto.