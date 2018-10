Roma, stop De Rossi: frattura quinta falange piede sinistro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutte notizie per Daniele De Rossi: il capitano della Roma ha riportato la frattura della quinta falange del piede sinistro. Tempi di recupero da stabilire: in giornata De Rossi si è sottoposto a esami a Villa Stuart, approfittando dell'occasione per una visita al giovane compagno Calafiori, vittima di un tremendo infortunio durante la gara di Youth League contro il Viktoria Plzen.