Roma, subito in campo dopo la vittoria di Champions a Baku

Contrariamente a quanto previsto, la Roma è scesa subito in campo per una sessione di allenamento dopo la vittoria di ieri a Baku contro il Qarabag. Una volta atterrati nella Capitale, i giallorossi si sono trasferiti a Trigoria, con coloro che sono scesi in campo ieri che hanno effettuato lavoro di scarico, mentre chi è rimasto in panchina si è sottoposto a un allenamento vero e proprio.