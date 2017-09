Roma subito in campo: Nainggolan in gruppo. Terapie per Schick

© foto di Federico Gaetano

La Roma è subito tornata in campo il giorno dopo la larga vittoria ottenuta al Vigorito contro il Benevento. Come riporta Roma TV, Radja Nainggolan sta lavorando regolarmente in gruppo. Individuale in palestra per Emerson, Luca Pellegrini, Nura e Karsdorp. Terapie per Schick che, nel pomeriggio, svolgerà degli accertamenti per il risentimento muscolare al retto femorale sinistro. Nel prossimo turno i giallorossi affronteranno l'Udinese.