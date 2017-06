Roma: "Szczesny ha più esperienza di Alisson. Seri ottimo investimento"

© foto di Federico De Luca

Flavio Roma, ex portiere del Monaco, è intervenuto ai microfoni di Rete Sport. Queste uno stralcio delle sue parole riportate da vocegiallorossa.com:

La Roma guarda molto il mercato francese. Che ne pensi di Seri e Gonalons?

"Il discorso che alla Roma credo interessi sia l'esperienza dei giocatori. Gonalons potrebbe essere più pronto, ha esperienza internazionale e a livelli importanti. Andrei su di lui per un discorso di preparazione mentale. Seri è un ottimo giocatore, ma è agli inizi. Anche se può essere un ottimo investimento".

Thauvin?

"La Ligue1 non è la Serie A. Bisognerebbe vedere questi giovani nello stress del campionato italiano. Dote tecniche ne ha, ma raffrontarlo a Salah è un azzardo".

Terzini sinistri interessanti?

"Il terzino sinistro del Monaco non sarebbe stato male. In giro è difficile trovarne. In Francia blocca molto il discorso tattico, quasi assente in Ligue1 ma ben presente in A".

Digne?

"I ritorni sono sempre un azzardo, ma a me piaceva come giocatore. Al Barcellona ha quasi perso un anno, giocando poco. Conosce Roma, sa come funziona la pressione esterna. Questo può essere un ottimo punto di partenza".

La transizione da Szczesny e Alisson?

"Il primo aveva più esperienza, ma Alisson ha basi più che ottime. Se la Roma lo ha scelto vuol dire che vale".