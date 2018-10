© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è tornata ad allenarsi in vista dell'anticipo di sabato alle 15 contro la SPAL. La squadra ha iniziato la sessione in palestra, prima di passare in campo per delle esercitazioni sul possesso palla, seguite da una partitella. Lavoro individuale per De Rossi, Kolarov, Ünder e Pastore. Terapie per Perotti, che ieri ha accusato un problema al polpaccio sinistro. Tra i giocatori impegnati con le nazionali, mancano all'appello ancora Nzonzi, Olsen, Kluivert e Schick.