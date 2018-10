Roma, terapie per Perotti, Kluivert, Karsdorp e Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma continua a prepararsi in vista del delicato match di domenica sera al San Paolo contro il Napoli di Carlo Ancelotti. La squadra è scesa in campo alle 11 per sostenere la seduta di allenamento. Il programma di oggi è consistito in un torello e un riscaldamento atletico-tecnico prima e, successivamente, in una parte tattica. Terapie per Perotti, Kluivert, Karsdorp e Pastore. Individuale per Coric e Florenzi.