Roma, una voce fuori dal coro: Nainggolan e i 'no' a prestigio e milioni

Esistono città, popoli, tradizioni, bellezze. Esistono le culture normali e quelle speciali. Esistono luoghi che ti entrano nel cuore e guai a farne a meno, non ci riuscirebbe nessuno. E' un po' questa la storia tra Radja Nainggolan e la Roma.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Esistono città, popoli, tradizioni, bellezze. Esistono le culture normali e quelle speciali. Esistono luoghi che ti entrano nel cuore e guai a farne a meno: non ci riuscirebbe nessuno. E' un po' questa la storia tra Radja Nainggolan e la Roma, un amore nato e pian piano s'è sempre più consolidato. Sembrano fatti l'una per l'altra, stella del centrocampo e piazza esaltante. E di lasciarsi, per ora, non ne hanno alcuna intenzione. "Sono orgoglioso di giocare per la Roma" ha dichiarato due giorni fa il belga, per rafforzare il concetto: qui ci sto bene e non mi muovo.

Eppure il Ninja, come lo chiamano da quelle parti, aveva almeno 7 milioni e 500mila motivi per togliersi il giallorosso di dosso. Sì, perché sembrava essere proprio questa la cifra alla voce 'Ingaggio' che il Manchester United sembrava pronto a scrivere sul contratto da proporre all'ex Cagliari. Richiesta ben precisa di José Mourinho, stregato da quel mix perfetto di agonismo, tecnica e tattica. Senza contare che, tra l'altro, sul giocatore ci sarebbe anche il Chelsea da un bel po' di tempo, e pure Antonio Conte è ben provvisto di denaro.

"Vivo il migliore momento della mia carriera". S'è espresso così Nainggolan qualche giorno fa. E proprio per questo sembrava essere arrivato il momento del grandissimo salto, quello in un top club di massimo livello europeo. E invece no, nada, nisba. Radja, con la sua nuova cadenza romana (manco fosse nato al quartiere Tufello), non ne può fare a meno di quelle strade, di quei tifosi, di quella maglia. Almeno per il momento. Perché adesso il rinnovo è pronto, l'accordo c'è e non resta che mettere la firma. Dopo le vacanze potrebbe essere il momento perfetto, per cominciare la stagione nel migliore dei modi.

Un botta d'aria per tutto il popolo giallorosso. Perché quella di Radja Nainggolan è una voce fuori dal coro in questo momento. Sembra che tutti abbiano le valigie pronte. Manolas e Paredes hanno già il biglietto per la Russia, direzione San Pietroburgo. Mario Rui, invece, si è già accordato con il Napoli e adesso, se i partenopei dovessero raggiungere l'intesa coi capitolini, andrebbe via anche lui. Salah ormai è già in Inghilterra. E anche qualcun altro potrebbe avere l'idea di partire. Nainggolan no, questo è pressoché certo. Malgrado il prestigio, malgrado i milioni. Una storia d'amore bella e buona.