Roma, Under a caccia della prima da titolare con Ranieri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Under oggi potrebbe giocare da titolare per la prima volta dopo il cambio in panchina tra Di Francesco e Ranieri. Il turco non scende in campo dal 1' dal 19 gennaio contro il Torino ma oggi è nettamente in vantaggio nel ballottaggio con Kluivert. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.