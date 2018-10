Roma, vittoria per 3-1 in Youth League contro il CSKA

Vittoria per la Roma dei giovani, che ha la meglio sul CSKA Mosca per 3-1. D'Orazio cala il tris - prima di sbagliare un rigore - dopo le reti di Riccardi e Bouah.

Triplice fischio al Tre Fontane! Prima vittoria per noi in questa #UYL 🙌🙌🙌#RomaCSKA si conclude sul 3-1. In gol per noi Riccardi, Bouah e D'Orazio.

Daje Roma! 🐺#UYL pic.twitter.com/WvAb9VqcKz

— AS Roma (@OfficialASRoma) 23 ottobre 2018