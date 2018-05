Roma vuole fare la storia: nessuno in Champions ha mai ribaltato un 5-2

© foto di Federico Gaetano

Dopo una clamorosa rimonta col Barcellona, la Roma stasera vuole provare a scrivere una storia ben più grande. Eliminare il Liverpool, d'altronde, sarebbe un'impresa ancor più memorabile visto che nessuna squadra finora ha mai ribaltato una sconfitta esterna per 5-2 rimediata in una sfida d’andata di Coppa dei Campioni/Champions League. Come riporta il sito ufficiale dei giallorossi, l'ultima volta che si verificò una situazione del genere fu nel 1999-2000, quando il Valencia eliminò la Lazio con un punteggio totale di 5-3 (5-2, 0-1).