Romania, Contra: "Ancelotti mi ha promesso che farà giocare Chiriches"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct della nazionale rumena, Cosmin Contra, ha parlato ai media locali rivelando di aver parlato con Carlo Ancelotti, suo ex allenatore al Milan e attuale tecnico del Napoli, della situazione di Vlad Chiriches: "Spero che la prossima settimana possa giocare. Così mi ha promesso Carlo. Ma so che, se la squadra va, è difficile mantenere questa promessa. Posso contare su di lui. Ho parlato con Carlo e mi ha detto che era pronto. Non ha giocato nelle ultime due settimane, ma questo non significa che non sia disponibile. Inoltre, secondo me, abbiamo grossi problemi in quell'area", le parole di Contra riportate da Tuttonapoli.net.