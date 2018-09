© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct della Romania, Cosmin Contra, è intervenuto a Radio Marte commentando l'infortunio riportato da Vlad Chiriches in occasione della sfida contro il Montenegro. "Chiriches è una grande perdita per noi, penso anche per il Napoli visto che ora arrivano le partite di Champions. Vlad aveva giocato benissimo fino al momento dell'infortunio, era stato uno dei migliori in campo. E' il nostro capitano, è il leader della difesa, era molto dispiaciuto dopo l’infortunio, non ci voleva proprio in questo momento. Purtroppo - riporta Tuttonapoli.net - si è fatto male da solo, ogni tanto purtroppo succede, questa volta è successo a lui. Ci ho parlato proprio oggi, l'ho sentito bene, ha detto che l’operazione è andata bene, pensa di poter tornare ad allenarsi già a dicembre forse è un po’ presto, ma lui pensa sempre positivo", le parole del ct rumeno in merito al difensore del Napoli.