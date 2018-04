Ronaldo fenomenale, ma brilla anche Isco: 100% di passaggi riusciti

Cristiano Ronaldo fenomenale, ma anche i suoi colleghi del Real Madrid. Su tutti, Isco, che tra l'altro ha offerto l'assist per la prima rete di CR7 nel 3-0 alla Juventus. Il primo passaggio di una serie lunga e perfetta: come evidenziato da Opta, Isco ha infatti portato a termine tutti i 54 passaggi tentati. Vuol dire chiudere la partita con il 100% di passaggi riusciti: unico in campo, e statistica davvero rara da vedere, anche a questi livelli.

100% - Isco Alarcon completed all of his 54 passes against Juventus, the only player in the game with a 100% passing accuracy (10+ passes). Brilliant. pic.twitter.com/AHHeVYbMdw

— OptaJose (@OptaJose) 3 aprile 2018