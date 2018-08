Ronaldo: "Inter, sei sempre nel mio cuore. E meriti la Champions League"

© foto di Antonio Vitiello

Ronaldo il fenomeno, ex attaccante dell'Inter ed ora ambasciatore del Real, ha parlato a La Gazzetta dello Sport commentando la prossima Champions League: "Sono molto legato al Real più di quanto lo sia al Barça. Il Real era forte prima che arrivasse Ronaldo e lo sarà anche dopo. Resta la favorita della Champions, ha vinto 4 delle ultime 5 finali. Senza Ronaldo sarà un’altra grande sfida. L'Inter è sempre nel mio cuore, anche se l’ho seguita poco negli ultimi tempi e non ho più parlato con Moratti. Intanto è arrivata in Champions ed è un gran risultato: si misurerà con le migliori, nel posto che merita".