Ronaldo: "Inter, spero nella Champions. Persi troppi punti nel 2018"

© foto di Antonio Vitiello

Queste le parole di Ronaldo a Mediaset sull'Inter. "E' sempre bello l'affetto della gente per me a Milano. E' una città dove ho vissuto una fase stupenda della mia vita, qui sono stato felice e tornare è sempre bello. Spero che l'Inter vada in Champions: la prima fase è stata bella, adesso ha iniziato perdendo tanti punti e spero che il prossimo anno sia tutto più equilibrato".