Ronaldo: "Non mi fidavo più del Barça, l'Inter fu una sfida incredibile"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Ronaldo, entrato qualche settimana fa nella Hall of Fame come miglior attaccante della storia nerazzurra, ha parlato così al canale YouTube dell'Inter. Il club lo ha pubblicato quest'oggi: “Il calcio è troppo bello, è stata tutta la mia vita e voglio solo ringraziare tutti i tifosi interisti che hanno pianto con me quando ho pianto io e che hanno gioito e goduto quando vincevamo. Il mio arrivo? Ero in trattativa col Barcellona per il rinnovo, ma non ci capimmo per l’accordo. Decisi di non restare perché non mi fidavo più dei dirigenti blaugrana. Poi arrivò subito l’Inter, una sfida incredibile. Allora il campionato italiano era il migliore al mondo e il più difficile. Credo sia stata la migliore scelta che potessi fare”.