Ronaldo sceglie la sua top 11: ci sono Buffon, Maldini, Pirlo e Cannavaro

Ronaldo Nazario ha scelto il suo undici ideale. E le sue decisioni sono sicuramente figlie del suo passato in Italia. Come riporta l'account Twitter di Footy Room, l'ex attaccante di Inter e Milan ha schierato sé stesso in attacco insieme a Pelé. Il resto della formazione? Buffon in porta, Cafu, Maldini, Cannavaro e Roberto Carlos in difesa, e centrocampo super offensivo con Pirlo, Messi, Maradona e Zidane. Tanti gli esclusi di "lusso", quali Cristiano Ronaldo o Ronaldinho. Questo, nel dettaglio, il 4-4-2 di Ronaldo: