Ronaldo sta meglio, dimesso da clinica

Il Fenomeno era ricoverato da alcuni giorni per una polmonite

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Ronaldo sta meglio, ha lasciato oggi la clinica di Ibiza ove era ricoverato da alcuni giorni per una polmonite. L'ex calciatore di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan si trovava da alcuni giorni in vacanza sull'isola (dove possiede una casa), quando, venerdì scorso, ha accusato dei disturbi che lo hanno indotto a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale. Una volta diagnosticategli la polmonite, il brasiliano ha chiesto di poter lasciare la struttura per trasferirsi alla alla clinica 'Nuestra Señora del Rosario'. Il 41enne ex Fenomeno ha fatto sapere sui social di essere già a casa dopo il breve ricovero, ringraziando al contempo il personale della clinica e e la compagna, Celina Locks, per l'assistenza che gli hanno garantito in questi giorni.