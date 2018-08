Ronaldo sta meglio: dimesso dall'ospedale di Ibiza

© foto di Antonio Vitiello

Buone notizie per Ronaldo: il Fenomeno, infatti, è stato dimesso questa mattina dal Policlinico di Nuestra Señora del Rosario, a Ibiza, in cui era ricoverato da venerdì scorso. L'ex giocatore di Inter e Milan ha lasciato l'ospedale alle 10.30 del mattino. Secondi fonti confermate dal Policlinico, Ronaldo sarebbe uscito da un accesso posteriore per evitare i media che si trovavano all'ingresso dell'ospedale.

Lo stesso Ronaldo - sottolinea SportMediaset - domenica sera attraverso i social network aveva voluto rassicurare sulle sue condizioni. L'ex interista era stato ricoverato a causa di un forte attacco influenzale e per una polmonite.