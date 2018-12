© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport ha chiesto a dieci esperti tra i grandi ex del nostro campionato, di giudicare chi è il migliore tra Ronaldo il "Fenomeno" e Cristiano Ronaldo. Filippo Galli, ex storico difensore del Milan e vincitore di 3 Champions League vota il brasiliano: "La Serie A allora era più competitiva e il Fenomeno era giovane: CR7 è arrivato in Italia alla fine della carriera".