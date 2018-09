Rossitto: "Fiorentina, che spettacolo. Ora tutti la temono"

"Questa Fiorentina è uno spettacolo". Fabio Rossitto ex centrocampista viola non ha dubbi. Ora che la squadra di Pioli è al terzo posto in classifica, i gigliati meritano di essere elogiati per come giocano. "C'è un tridente meraviglioso ma va detto che la squadra è compatta, gioca bene. C'è un potenziale importante, Pioli ha svolto un gran lavoro e ora la Fiorentina è una mina vagante. E' una squadra che nessuno vorrebbe incontrare. Chiesa, Pjaca e tanti giocatori di qualità sono da ammirare: i viola hanno tante frecce al loro arco. In questo senso bisogna dire che Corvino è il Messi della serie A: scopre bei calciatori e mette a posto i bilanci...", dice in un'intervista al sito TimGate.

Obiettivo Europa davvero possibile...



"Sì, ma senza mettere pressione. Deve averlo senza che sia un'ossessione. E' una squadra di qualità che senza angoscia deve pensarci. Con grande umiltà è giusto sognare".

Che cosa si può aggiungere su Chiesa?



"Mi fa piacere per Enrico. Ha la soddisfazione di vedere suo figlio protagonista. Federico è umile e ha classe, è educato e voglioso, talento eccezionale"

Da ex centrocampista che pensa di Veretout?



"Mi piace, è un giocatore di qualità. Tutti a metà campo sanno giocare la palla. La qualità è fondamentale, danno del tu al pallone e hanno i tempi di gioco giusti. Avanti così".