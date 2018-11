Rossitto: "Italia, è tornato l'entusiasmo. E il gol arriverà presto"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Non ha vinto ma ieri la Nazionale ha conquistato praticamente tutti. Con il suo gioco e la qualita' espressa contro il Portogallo campione d’Europa. “Mancini ha stravolto in positivo la squadra”, dice Fabio Rossitto, ex centrocampista che ha fatto parte anche del gruppo azzurro, ai microfoni di Timgate. “E’ tornato l’entusiasmo, la gente adesso si appassiona e vuol vedere la squadra. Questo è molto importante: nella nostra Nazionale ci sono vari ragazzi di talento e in più Mancini in poco tempo ha gia’ svolto un gran lavoro”.

C’è però ancora il problema del gol…

“Sotto questo profilo in effetti qualcosa sta mancando ma alla lunga verra' risolto. Del resto in avanti il talento non manca: c’è il solito ottimo Chiesa anche se magari ieri è stato un pelino in ombra ma non si discute, più tutti gli altri che hanno le doti e le qualita' per segnare. Ripeto, l’importante è aver ritrovato la Nazionale”

Perché Immobile a suo parere fatica a trovare la rete in Nazionale?

“Adesso è un po’ condizionato. Anche a fine gara durante l’intervista l’ho visto un po’ preoccupato. Evidentemente sente la pressione e non vede l’ora di trovare il gol, come è naturale che accada a tutti gli attaccanti. Però ha stoffa e non deve pensarci troppo. Il gol arrivera’. Ciò che va sottolineato è che per oltre un’ora abbiamo dominato contro il Portogallo”.

E poi tornera’ anche Belotti…

“Certo. E poi occorre fidarsi del lavoro di Mancini, un grande intenditore”