Ruben Sosa: "Bentancur è un campione. E' un Gattuso ma più tecnico"

L'ex attaccante dell'Inter Ruben Sosa, ha parlato del connazionale Rodrigo Bentancur a footballnews24.it: “Bentancur è un campione nonostante la giovane età. Qui in Uruguay sono nati tanti calciatori che ora sono in tutto il mondo, in questa piccola Nazione composta da tre milioni e mezzo di abitanti credo che tre milioni siano calciatori, è incredibile. Se prendiamo in considerazione dieci bambini, otto giocano bene a calcio. Bentancur è forte mentalmente, non ha paura, sembra un ragazzo di 28 anni, ha tutto. Può essere il futuro del centrocampo bianconero? E’ un giocatore che assomiglia molto a Gattuso, solo che Bentancur ha più tecnica”.