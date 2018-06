Rui Costa: "Chiesa e Simeone come me e Bati? Lo spero per loro"

© foto di Imago/Image Sport

L'ex giocatore portoghese Manuel Rui Costa ha rilasciato, in una lunga intervista, alcune dichiarazioni su i giovani viola Chiesa e Simeone e sul suo rapporto con Firenze. Queste le sue parole: "È stata una stagione molto difficile per la Fiore, che ha perso in maniera tragica il suo capitano. Sono felice che la città, i giocatori e Stefano Pioli, mio compagno di squadra nel mio primo anno a Firenze, abbiano avuto la forza di superare quel terribile momento". Chiesa e Simeone i nuovi Rui Costa e Batistuta? "(Sorride ndr). Me lo auguro per loro. Sono due giovani in gamba che stanno facendo molto bene".