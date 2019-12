Rui Costa: "Scudetto? Lazio in seconda fila dietro a Juventus e Inter"

© foto di Imago/Image Sport

Oltre a commentare il momento complicato delle sue due ex squadre italiane (Fiorentina e Milan), l'oggi dirigente del Benfica Manuel Rui Costa ha parlato anche della corsa Scudetto in Serie A. Queste le sue dichiarazioni all'interno dell'intervista concessa al Corriere dello Sport: "Anche la Lazio per il titolo? La metto in seconda fila, dietro alla Juventus e all’Inter che sulla carta hanno qualcosa in più a livello di organico. Quelle due se la giocheranno fino alla fine perché il vostro campionato è tornato a essere incerto. Quanto a gioco espresso, però, la Lazio non teme confronti e il merito, oltre che della qualità dei suoi calciatori, è del lavoro di Inzaghi", le parole del campione portoghese.