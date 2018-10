Rummenigge: "Non accettiamo critiche da chi esalta l'acquisto di CR7"

Un esempio italiano per Karl-Heinze Rummenigge, CEO del Bayern Monaco che nel corso della conferenza stampa odierna, in cui ha attaccato i media dopo le critiche alla squadra, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: Non vogliamo colpevolizzare i media, ma le critiche rivolte ad Arjen Robben e Franck Ribery non hanno motivo di esistere: hanno vinto tutto qui, non ci possono essere polemiche o mancanze di rispetto da parte di chi pensa che Cristiano Ronaldo, un trentatreenne, sia l'acquisto dell'anno".

Già in estate il numero uno bavarese aveva espresso dubbi sull'acquisto di CR7: "Il Bayern non avrebbe mai investito tanti soldi per un 33enne".