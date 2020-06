Sacchi e le partite con il caldo: "A USA '94 fu infernale. Ma basta essere allenati"

vedi letture

Il tema del caldo, per le partite della Serie A che riprenderà il prossimo 20 giugno, ha fatto molto discutere, con i giocatori che, attraverso l'AIC, si sono lamentati degli orari pomeridiani, chiedendo lo slittamento di almeno mezz'ora. L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Arrigo Sacchi, ha parlato di questo argomento ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Io ero il c.t. dell’Italia che al Mondiale del 1994 giocò a mezzogiorno e mezzo, sotto un sole infernale e con un tasso d’umidità del 90 per cento. Non è semplice, è vero, ma se ti alleni bene e se programmi i tempi di recupero, si può fare: l’uomo, alla lunga, vince sulla natura".

Cosa pensa delle 5 sostituzioni?

"Questa poi è bella. Se volevano partite più equilibrate hanno sbagliato strada. Così si favoriscono le più forti, è ovvio. Ma vi rendete conto di che cosa significa cambiare cinque giocatori su undici: è metà squadra. Chi può inserire dei campioni, che magari tiene freschi in panchina, bene; e gli altri che si arrangino. Non mi sembra una grande idea. In questo modo si evidenzia ancora di più il gap tra grandi e piccoli, tra ricchi e poveri".