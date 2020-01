© foto di Chiara Biondini

"Conte e Gasperini sono uniti dalla grande passione e dallo stesso intento nobile: vincere con merito. Per questo dobbiamo ringraziarli". Arrigo Sacchi parla così a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di campionato tra Inter e Atalanta. "Il loro calcio è un messaggio etico. Senza dimenticare le società. Non c’è grande squadra senza grande società. I Percassi sono competenti e persone per bene. L’empatia tra club, squadra e tifosi è unica. Ricordo una partita contro la Roma, c’era un’atmosfera da pelle d’oca. Tipo Liverpool. L’Inter ha il vantaggio di una lunga tradizione vincente. La storia conta. Marotta ha fatto fare un salto in avanti al club. Conte un altro, con un primo messaggio fondamentale"