© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi tesse le lodi di Maurizio Sarri, tecnico ora al Chelsea. Attraverso il Daily Mail, l'ex tecnico del Milan ed ex ct della Nazionale ha detto: "Sta facendo bene al Chelsea, per il calcio italiano è stata una grande perdita. Allenatori come lui fanno risparmiare soldi ai presidenti perché investono più sulle idee che sui calciatori". Stessi complimenti per Pep Guardiola, giudizio diverso su José Mourinho: "Preferisce il risultato al gioco ma è un grande leader. Zidane al Real Madrid? Non aveva idee particolari ma è stato fantastico".