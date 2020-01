© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrigo Sacchi, ospite della Gazzetta dello Sport, dice la sua sulla domenica di campionato che ha visto la seconda sconfitta della Juventus in campionato, contro il Napoli: "Una domenica bestiale: le tre big conquistano soltanto due punti sui nove possibili. La Juventus di Sarri perde meritatamente a Napoli. Maurizio deve fare una scelta: è stato ingaggiato per dare un gioco di squadra diverso dal passato con prospettive di vincere in Europa. Deve riuscirci, altrimenti tradirà la sua cultura, il suo talento e il club che lo ha ingaggiato. Oggi i bianconeri faticano a essere un gruppo di lavoro omogeneo e organizzato: alcuni di loro difettano di modestia, volontà e spirito di squadra. Un gruppo di solisti non ha mai prodotto buona musica. Il calcio ha una filosofia che non prevede eccessi di protagonismo, di individualismo e di avidità. Bisogna prediligere sempre il correre, il lottare, il sacrificarsi per i compagni. Così come il lavoro collettivo e l’intelligenza dei propri calciatori. Se qualcuno non ha le caratteristiche tecniche o agonistiche per praticare il gioco di un tecnico, occorre farlo riposare".