Sacchi su Inter-Juve: "Servilismo è una componente di questo paese"

© foto di Chiara Biondini

Presente negli studi di Mediaset Premium, Arrigo Sacchi è tornato sull'ultima giornata di Serie A e, in particolare, su Inter-Juventus: "E' stata una partita mediocre, ci sono stati tanti errori e non solo dell'arbitro. Ho fatto più di 100 gare a livello internazionale e non mi sono mai arrabbiato, in Italia invece mi succedeva perché non vedevo serenità. Il servilismo è una componente di questo paese, si tende ad aiutare il più potente. Ci sono poche espulsioni per certe squadre, ma se la Juve avesse dominato nel secondo tempo tutti si sarebbero dimenticati di Orsato. E' stato un melodramma, per mesi parleremo degli errori e non della gara, che è stata pessima".