Sacchi sul PSG: "Verratti? A certi livelli non puoi comportarti così"

© foto di Giovanni Padovani

Arrigo Sacchi è stato intervistato da L'Equipe in merito all'eliminazione dalla Champions League del Paris Saint-Germain: "Le idee non si possono comprare, per quanto possa essere forte un giocatore non può rappresentare un progetto: quindi neanche Neymar può essere un progetto. Verratti? L'ho visto crescere quando aveva 17 anni, rivedendo ciò che ha fatto l'altra sera dico che a certi livelli non puoi comportarti così: se lo fai, c'è un problema", le parole riporta da PremiumSport.