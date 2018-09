Salah batte CR7, non Defoe. Il gol più bello del 2018 snobbato in Premier

© foto di Imago/Image Sport

Il gol di Mohamed Salah contro l'Everton è stato premiato ieri come il più bello del 2018 in occasione del The Best, cerimonia della FIFA. Curiosamente, però, la stessa rete, siglata a dicembre 2017, non venne invece premiato come gol del mese in Premier League, riconoscimento che in quell'occasione fu invece assegnato a Jermaine Defoe per il gol segnato con la maglia del Bournemouth contro il Crystal Palace. A mordersi le mani, in sostanza, non sarà soltanto Cristiano Ronaldo: a questo punto, anche Defoe potrebbe rivendicare il premio al gol più bello dell'anno.