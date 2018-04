Salernitana, Casasola: "Felice per la rete, spero di migliorare ancora"

A Sky Sport, parla il difensore della Salernitana, Tiago Casasola, dopo la gara pareggiata contro il Bari: "Abbiamo un obiettivo ben chiaro, la salvezza. Poi vedremo cosa accadrà. Abbiamo preso le contromisure all'avversario dopo un primo tempo di marca Bari. Siamo contenti del punto. In questa stagione ho già segnato due volte, dobbiamo però lavorare forte, siamo sulla strada giusta. Futuro? Per ora è la salvezza con la Salernitana, poi penserò a fare qualcosa di più. Colantuono aiuta tanto i ragazzi, sono contento che mi stia aiutando, è un ottimo allenatore. Io ci metto sempre il cuore per fare bene, spero di arrivare in Serie A".