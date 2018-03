Salernitana, Colantuono: "Sfida difficile contro la migliore della B"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato cosi nel pre partita a Sky Sport: "Per me Emiliano Mondonico è stato un amico fraterno, in un mio momento delicato della mia carriera mi è stato vicino con messaggi di affetto e di stima. Abbiamo una partita difficile contro una squadra che è la migliore del campionato. Se avremo ancora spazio cercheremo di fare anche qualcosa di straordinario, ma al momento rimaniamo con i piedi per terra e fare i nostri cinquanta punti".