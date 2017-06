Salvadori: "Della Valle mai integrati qui"

Presidente Confindustria Toscana,'eppure per loro braccia aperte

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - La famiglia Della Valle "mi sembra che in questi anni non abbia mai voluto integrarsi nella città e tantomeno in Confindustria, dove sarebbe stata accolta a braccia aperte". Lo ha detto il presidente di Confindustria Firenze, Luigi Salvadori, commentando a Lady Radio i possibili scenari dopo il comunicato con cui la famiglia Della Valle ha dichiarato la volontà di vendere la Fiorentina. Per Salvadori "la comunicazione non è stata il forte di questa proprietà, nonostante abbiano tanti pregi soprattutto da un punto di vista dei risultati", mentre a proposito dell'appello ai "fiorentini veri" ha risposto dicendo che "noi siamo pronti a dare una mano, soprattutto se qualche volta si venisse coinvolti anche a livello di condivisione di scelte e consigli. Questo fa parte della non comunicazione della famiglia Della Valle". Il presidente di Confindustria Firenze ha definito il comunicato di ieri "abbastanza provocatorio, perché "nel momento in cui si vuole vendere ci deve essere un prezzo e chi compra".