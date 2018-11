Salvini: "Napoli, vorrei conoscere ADL e vedere Champions al San Paolo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Matteo Salvini, ministro degli Interni in visita a Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso una lettera al Corriere del Mezzogiorno: "L’anno scorso ho detto che tifavo Napoli per lo Scudetto: mi hanno insultato. Quest’anno non ripeterò l’errore, ho capito che siete scaramantici. Ma vorrei incontrare e conoscere Aurelio De Laurentiis, anche perché sono cresciuto con Carletto Ancelotti che allenava i rossoneri. La rottura del ghiaccio definitiva potrebbe essere un Napoli-Milan, anche perché non sono mai stato al San Paolo, ma metto in conto di farlo tra cinque anni vista la situazione dei rossoneri. Ho un’idea: potrei venire per una partita di Champions, se De Laurentiis mi invita. D’altronde lo devo a Insigne e Callejon. Per essersi scattati una foto con me, a Castel Volturno, sono stati bersagliati per mesi".