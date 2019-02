Matteo Salvini, ministro dell'Interno e noto tifoso del Milan, ieri ha assistito al pareggio tra i rossoneri e la Roma all'Olimpico commentando così dopo il triplice fischio: "Sono due punti persi questa sera, ma non dico nulla altrimenti Gattuso si offende. Certo, non capisco come si possa lasciare Calhanoglu per 90 minuti in campo". A riportarlo è Vocegiallorossa.it.