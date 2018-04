Samorì: "Pronti 16 milioni per il Modena nel prossimi triennio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’avvocato Gianpiero Samorì ha parlato del progetto per far rinascere il Modena spiegando che il suo gruppo ha 16 milioni di euro da investire fra attività sportiva e altro: “La nostra iniziativa è senza scopo di lucro, abbiamo risorse importanti da dedicare al Modena nel prossimo triennio, ovvero 16 milioni di euro suddivisi in 6 a servizio di attività sportive vere e proprie e 10 per la costruzione di un club che possa aprirsi a tutte le realtà sportive modenesi. Così facendo vorremmo creare le condizioni di autosufficienza economica della squadra per garantire continuità nel tempo. - continua Samorì a Parlandodisport.it - Bando? Penso che prima di farlo sarebbe stato opportuno fare un incontro tra coloro che sono interessati a prendere in mano la nuova gestione del Modena perché se si fosse riusciti a uniformare tutti i soggetti il risultato finale sarebbe stato migliore per tutti”.