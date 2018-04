Samp al lavoro in vista del derby. Individuale per Quagliarella e Barreto

Fonte: Sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La bella vittoria di Bergamo è già alle spalle, la Sampdoria è ormai proiettata verso il derby della Lanterna di sabato prossimo. Il gruppo, ritrovatosi a Bogliasco, è stato diviso in due: seduta di scarico per i più impegnati con l’Atalanta, seduta completa sul campo per tutti gli altri. Quattro gli aggregati della Primavera: Yassin Ejjaki, Alex Pastor, Ognjen Stijepovic e Andrea Tessiore. Ricky Alvarez, che ieri ha rimediato una contusione al ginocchio destro, è stato sottoposto a terapie e fisioterapia. Lavoro individuale di recupero per Edgar Barreto, David Kownacki, Fabio Quagliarella e Ivan Strinic.