© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha così schierato la sua squadra per l'amichevole che andrà in scena questa sera contro lo Spezia: Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramírez, Bonazzoli, Maroni.

Nemmeno convocato Dennis Praet, in trattativa col Leicester City per il suo trasferimento in Premier League.