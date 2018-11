Samp, Barreto e Regini continuano col recupero fisico. Domani rifinitura

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sampdoria-Bologna, ci siamo quasi. Sotto le nuvole grigie di Bogliasco i blucerchiati hanno svolto il penultimo allenamento in vista dell’anticipo serale con i rossoblu. Alla seduta a base di partitelle a tema, sviluppi tattici e palle inattive andata in scena al “Mugnaini” non hanno preso parte Edgar Barreto e Vasco Regini, sempre alle prese con i rispettivi recuperi agonistici. Domani, sabato, è in agenda una sessione di rifinitura mattutina, al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati.