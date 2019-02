Samp, differenziato per Ramirez e Colley. Caprari lavora in piscina

Fonte: sampdoria.it

Riscaldamento e una serie di partitine a tema. Questa la tabella di marcia seguita dalla Sampdoria, alle prese con un allenamento sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco al quale ha assistito il direttore sportivo Carlo Osti. Marco Giampaolo e il suo staff hanno lavorato con tutti i calciatori disponibili – compreso Lorenzo Tonelli rientrato in gruppo – e con i Primavera aggregati: Mohamed Bahlouli, Leonardo Benedetti e Masimiliano Doda. Individuali programmati di prevenzione per Omar Colley, Jakub Jankto e Gastón Ramírez. Seduta individuale di recupero agonistico, prima in palestra e poi sul campo, per Edgar Barreto. Prima giornata di lavoro in piscina per Gianluca Caprari dopo l’intervento chirurgico dello scorso 24 gennaio per la riduzione della frattura al perone della gamba destra.