Samp, doppia seduta: differenziato per Defrel, Saponara, Murru e Praet

Fonte: sampdoria.it

Continua con una doppia seduta la preparazione della Sampdoria nella settimana di sosta del campionato. Senza i nazionali Joachim Andersen, Emil Audero, Vid Belec, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Dawid Kownacki, Karol Linetty, Ognjen Stijepovic e Ronaldo Vieira, al mattino i blucerchiati si sono concentrati su lavori di forza e trasformazione sul campo, unite a esercitazioni tecnico-tattiche.

Dopo una prima fase di attivazione tecnica, nel pomeriggio la squadra si è dedicata ad una serie di esercitazioni tattiche finalizzate alla fase offensiva e partitella a tema finale. Nel corso della giornata sono stati aggregati i Primavera Mohamed Bahlouli, Gonçalo Cabral, Davide Canovi, Yassin Ejjaki, Tommaso Farabegoli, Simone Giordano, Giuliano Maglie, Daouda Peeters e Matteo Raspa.

Differenziati programmati per Grégoire Defrel e Nicola Murru, impegnati nel pomeriggio in piscina al pari di Riccardo Saponara; lavoro sul campo 2 con il pallone per Dennis Praet, mentre Vasco Regini ha proseguito il proprio percorso rieducativo, con l’utilizzo della bicicletta nella seconda sessione giornaliera. Domani, venerdì, la squadra sosterrà un solo allenamento pomeridiano.