© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria è già in campo dopo aver conquistato - grazie al 2-1 sulla SPAL - la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. In vista della gara di sabato sera a Roma contro la Lazio, i blucerchiati hanno raggiunto il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” a metà mattinata, dopo il ritiro post-gara all’AC Hotel. Marco Giampaolo e lo staff hanno suddiviso la squadra in due gruppi: sedute singole rigeneranti, anche in piscina, per i calciatori maggiormente impiegati ieri. Intenso allenamento tecnico-tattico sul campo per tutti gli altri disponibili, compreso Vasco Regini, che intanto prosegue il lavoro per migliorare la condizione. Seduta programmata specifica per Nicola Murru. Individuale di recupero per Edgar Barreto. Domani, giovedì, allenamento pomeridiano.