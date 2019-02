Samp, il dubbio di Giampaolo è la sostituzione di Murru. Le ipotesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' la sostituzione dello squalificato Murru il dubbio di Giampaolo in vista della gara contro il Frosinone. Un dubbio - sottolinea Il Secolo XIX - legato più alle condizioni fisiche dei giocatori della Samp e non a scelte tecniche. Ieri è rientrato Sala, le sensazioni sono positive, ma saranno decisivi gli allenamenti di stamani e domattina per capire il suo stato di forma. Il brasiliano Tavares resta in preallarme, così come Ferrari.