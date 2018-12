© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consueta ripresa in due gruppi per la Sampdoria, reduce dal successo in casa dell’Empoli e pronta ad affrontare il ChievoVerona a Santo Stefano. Seduta rigenerante per i blucerchiati più impegnati al “Castellani”, allenamento completo sul campo per tutti gli altri disponibili. Bartosz Bereszynski ha svolto un lavoro individuale di recupero agonistico con terapie, fisioterapia e bicicletta; specifico programmato per Edgar Barreto. Domani, lunedì e vigilia di Natale, è in agenda una sessione pomeridiana. Lo riporta il sito ufficiale dei blucerchiati.