Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sampdoria al lavoro in vista della sfida di campionato contro il Frosinone. Seduta specifica di potenziamento per Lorenzo Tonelli; Dennis Praet ha svolto in mattinata una sessione individuale tecnica e atletica e nel pomeriggio svolgerà un lavoro specifico in piscina al pari di Vasco Regini e Riccardo Saponara, che hanno a loro volta proseguito i rispettivi programmi di recupero agonistico.