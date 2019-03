Samp, lavoro specifico per Ramirez e Saponara. Salsano al Mugnaini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa a gruppi per la Sampdoria in vista della trasferta di sabato pomeriggio in casa del Sassuolo. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impegnati domenica con l’Atalanta hanno svolto un allenamento atletico-rigenerante; per tutti gli altri disponibili forza in palestra e trasformazione tecnico-tattica sul campo. Sul fronte degli infortunati fisioterapia e lavoro specifico per Gastón Ramírez (trauma contusivo alla gamba destra), Jacopo Sala (affaticamento muscolare) e Riccardo Saponara (tendinopatia). Programmi di recupero agonistico per Edgar Barreto (specifico percorso fisioterapico) e Gianluca Caprari (palestra e bici). Ricevuto dal direttore sportivo Carlo Osti e dal tecnico Marco Giampaolo, Fausto Salsano, ex blucerchiato e attuale collaboratore tecnico del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, ha assistito alla seduta della squadra che, domani, mercoledì, proseguirà, sempre in mattinata, la preparazione.